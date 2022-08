1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik, wo er sofort operiert werden musste. (Symbolbild) Foto: dpa

Mit schweren Schnitt- und Stichverletzungen ist ein 30-Jähriger am Freitagabend in eine Klinik gebracht worden. Offenbar war eine verbale Auseinandersetzung vor einer Flüchtlingsunterkunft in Filderstadt (Kreis Esslingen) eskaliert.















Link kopiert

Bei einer Auseinandersetzung am späten Freitagabend ist ein 30-Jähriger vor einer Sielminger Flüchtlingsunterkunft schwer mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brachte der Rettungsdienst den Verletzten in eine Klinik, wo er sofort operiert werden musste.

Mit Stöcken auf vier Männer eingeschlagen

Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge waren im Laufe des Abends mehrere Personen, die in der Seestraße in Filderstadt wohnhaft sind beziehungsweise dort zu Besuch waren, in einem Gebäude in einen verbalen Streit geraten. Die Auseinandersetzung verlagerte sich wohl gegen 22.50 Uhr vor die Unterkunft. Dort sollen laut Polizei vier Männer auf vier weitere Männer zum Teil mit Stöcken eingeschlagen haben.

Verletzungen nicht lebensgefährlich

Zudem soll ein bislang noch unbekannter Täter einen 30-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Als die Polizei eintraf, waren die Tatverdächtigen bereits geflüchtet. Der 30-Jährige musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort sofort operiert werden. Er hatte schwere aber keine lebensgefährlichen Schnitt- und Stichverletzungen erlitten, teilte die Polizei mit.

Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht zum Samstag zusammen mit Beamten des Polizeireviers Filderstadt die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen aufgenommen.