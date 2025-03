Streit in Fellbach eskaliert: Mann bei Prügelei getreten

1 Die Polizei ermittelt zum Hintergrund der Auseinandersetzung. Foto: dpa/David Inderlied

Zwei Männer suchen einen 22-Jährigen am Dienstagmittag an dessen Arbeitsplatz in Fellbach auf, geraten mit ihm in Streit und werden handgreiflich.











Link kopiert



Am Dienstagnachmittag tauchten zwei Männer im Alter von 34 und 27 Jahren am Arbeitsplatz eines 22-Jährigen in der Benzstraße im Fellbacher Stadtteil Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) auf. Dort kam es laut Polizeiangaben zunächst zwischen den Beteiligten zu einem Streitgespräch, in dessen Verlauf sie sich von dem Firmengelände wegbewegten. Kurze Zeit später eskalierte der Streit dann, wobei der 34-Jährige und der 27-Jährige auf den 22-Jährigen einschlugen und ihn am Boden liegend traten.