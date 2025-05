Streit in Esslingen

1 In Esslingen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Mitbewohnern. Ein Mann wurde dabei verletzt (Symbolfoto). Foto: David Inderlied/dpa

In Esslingen eskaliert ein Streit unter Mitbewohnern. Dabei wird ein Mann bei einer Messerattacke verletzt. Die Polizei ermittelt.











Link kopiert



Bei einem Streit zwischen zwei Bewohnern eines Gebäudes in Esslingen ist am Mittwochabend ein 29-Jähriger verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in der Plochinger Straße.