Das Leonhardsviertel befindet sich im Wandel: Bars und Kneipen haben längst das Monopol. Dort kommt es immer wieder zu Konflikten. Was steckt hinter dem Streit in der Altstadt?
Wie soll das Leonhardsviertel künftig aussehen? Etwa 800 Menschen wohnen dort, in Laufhäusern empfangen Sexarbeiterinnen ihre Freier, Zuhälter mischen sich mit Feiergästen. In ehemaligen Puffs machen Bars auf, statt Sex im Zimmer gibt es Sex on the Beach. Handwerker und Läden gibt es kaum noch, die Gastronomie hat das Viertel übernommen. Deshalb gibt es immer wieder Probleme – gerade in den Frühlings- und Sommermonaten, wenn das Partyvolk ins Freie drängt.