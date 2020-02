1 Bis zu 45 Kilometer schnell, bis zu 50 Kubikzentimeter Hubraum: In Baden-Württemberg ist das Fahren mit einem Moped wohl auch künftig erst ab 16 Jahren erlaubt Foto: Hendrik Schmidt/ZB/dpa

Baden-Württembergs grüner Verkehrsminister Winfried Hermann hält nichts von einer Absenkung des Mindestalters beim Moped-Führerschein. Die FDP sieht das anders und will den Punkt im Landtag zur Abstimmung stellen.

Stuttgart - Im Unterschied zu mehreren anderen Bundesländern will Baden-Württemberg das Mindestalter für den sogenannten Moped-Führerschein nicht von 16 auf 15 Jahre senken. Landesverkehrsminister Winfried Hermann begründete dies auf Anfrage der „Stuttgarter Nachrichten“ mit einem nachweislich höheren Unfallrisiko: In den fünf neuen Bundesländern, wo die Absenkung der Altersgrenze seit dem Jahr 2013 erprobt worden sei, habe sich die Gesamtzahl der verunglückten Mopedfahrer zwischen 15 und 17 Jahren mehr als verdoppelt, so der Grünen-Politiker. „Bei allem Verständnis für zusätzliche individuelle Mobilitätsoptionen für Jugendliche hält es die Landesregierung angesichts des identifizierten Unfallrisikos für angezeigt, der Verkehrssicherheit Vorrang einzuräumen“, so Hermann.

FDP wittert Bevorzugung des Fahrrads

Der Minister verwies darauf, dass sich die grün-schwarze Landesregierung zum Ziel gesetzt habe, die Zahl der Verkehrstoten auf Null zu bringen (Vision Zero). Alle Maßnahmen, die dieses Ziel gefährdeten, müssten vermieden werden. Aus Sicht der FDP im Landtag ist dies hingegen schlicht eine Entscheidung gegen mehr Mobilität im ländlichen Raum. Sie vermutet dahinter ideologische Gründe. Wenn es Hermann wirklich um die Verkehrssicherheit gehen würde, so ihr verkehrspolitischer Sprecher Jochen Haußmann, müsste er sich vor allem um die Pedelecs kümmern, wo die Unfallzahlen geradezu explodierten. Dies tue er aber nicht „Der grüne Verkehrsminister hat kein Interesse an Individualverkehr, außer er kommt auf dem Rad daher“, lautet sein Fazit. Die FDP will den Antrag auf Absenkung der Altersgrenze im Landtag zur Abstimmung stellen.

Andere Länder agieren anders

Durch eine Gesetzesänderung des Bundes ist es den Ländern seit Ende 2019 erlaubt, die Altersgrenze für Leichtkrafträder mit bis zu 50 Kubikzentimetern Hubraum (Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h) von 16 auf 15 Jahre zu senken. Die neuen Bundesländer, in denen dies erprobt wurde, wollen diese Möglichkeit allesamt nutzen. Dies gilt zum Beispiel auch für Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.