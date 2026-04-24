Seit Monaten ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen eines Streits im Zug gegen die Linken-Politikerin Gökay Akbulut. Jetzt wird bekannt: ihr Widersacher wurde schon bestraft.
Einer der VfB-Fans, die sich im Januar vor einem Jahr in einem Intercity der Deutschen Bahn einen handfesten Streit mit der Linken-Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut geliefert haben, muss eine Strafe zahlen. Wie die Stuttgarter Staatsanwaltschaft auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt, sei gegen den Mann ein Strafbefehl beantragt worden.