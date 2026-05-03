Streit Großbritannien– Argentinien: Flammt die Auseinandersetzung um die Falklandinseln wieder auf?

Der latente Streit zwischen London und Buenos Aires um die „Islas Malvinas“ droht wieder hochzukochen. Das hat auch mit den Atlantik-Schutzschild der USA und dem Iran-Krieg zu tun.
Im Hintergrund die schneebedeckten Berge, davor die Militärbasis der argentinischen Marine. In Ushuaia, der „südlichsten Stadt der Welt“ oder wie man hier werbewirksam sagt „El fin del mundo“ („Das Ende der Welt“), könnte sie schon bald Verstärkung bekommen. Zumindest ist das laut Medienspekulationen der Plan der argentinischen Regierung um den libertären Präsidenten Javier Milei.