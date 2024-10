Streit eskaliert in Schorndorf: Jugendliche bedrohen Ladenbesitzer

1 Wer kann Hinweise auf die jugendlichen Täter geben? Foto: dpa/Robert Michael

In der Schorndorfer Hetzelgasse kommt es am Montag zum Streit: Jugendliche werden aggressiv und drohen mit Stühlen. Die Polizei sucht Zeugen.











Eine Gruppe Jugendlicher ist am Montag gegen 18.30 Uhr in der Hetzelgasse in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) mit zwei Ladenbesitzern in Streit geraten. Wie die Polizei mitteilt, wurde den Jugendlichen vorgeworfen, den Bereich vor den Geschäften zu verschmutzen. Darauf angesprochen, hätten zwei der Jugendlichen aggressiv reagiert und seien mit erhobenen Stühlen auf die beiden Ladenbesitzer zugekommen. Ein Angriff mit den Stühlen habe verhindert werden können, heißt es vonseiten der Polizei.