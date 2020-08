Streit eskaliert in Geislingen

1 Die Polizei hat nach der Schlägerei in Geislingen vier Jugendliche festgenommen (Symbolfoto). Foto: 7aktuell.de/Christina Zambito

Bei einer Massenschlägerei in Geislingen ist ein 15-Jähriger mit Tritten und Schlägen so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei nahm vier Jugendliche fest.

Geislingen - Nach einem Streit am Telefon haben sich zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche unterstützt von ihren jeweiligen Kumpanen in Geislingen (Kreis Göppingen) eine heftige Schlägerei geliefert.

Wie die Polizei am Samstag berichtete wurde der 15-Jährige bei dem Vorfall vom Freitagabend so verprügelt und getreten, dass er schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Es sei zu tumultartigen Szenen gekommen, nachdem sich zwischen 30 und 40 Personen versammelt hatten, um den Streit mit Fäusten auszutragen, hieß es weiter.

Als die Polizei mit mehreren Streifenwagen hinzukam, flüchteten einige der Schläger. Vier Jugendliche wurden festgenommen, vier weitere namentlich ermittelt. Was der Grund für die Auseinandersetzung war, ist nach Worten eines Polizeisprechers noch unklar.