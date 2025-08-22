Belgiens Hauptstadt hat seit über einem Jahr keine Regierung und taumelt in Richtung Pleite. Die streitenden Parteien scheinen sich dafür aber nicht zu interessieren.
In Brüssel ist das Chaos zuhause. Was das bedeutet, ist in der breiten Avenue de Stalingrad zu besichtigen. Dort, wo längst eine Metro-Station sein sollte, klafft seit Jahren ein gigantisches Loch. Die geplante Linie 3 soll eigentlich mitten durch das Zentrum der belgischen Hauptstadt führen und über zehn Kilometer lang die Quartiere im Norden und im Süden miteinander verbinden. Doch eine Mischung aus verwirrenden Vorschriften, Inkompetenz und Schludrigkeit hat die Arbeiten praktisch zum Erliegen gebracht.