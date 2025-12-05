Streit beim ESC: Der Boykott trifft die Falschen

1 Wird es jetzt dunkel beim ESC? Foto: dpa/Harald Schneider

Der ESC war schon immer auch politisch. Aber wem nützt der Streit um Israel wirklich?











Link kopiert



In Deutschland gilt der Eurovision Song Contest traditionell leider, der ARD sei Undank, als reines Spaß- und Ulkspektakel. Dabei wurde der ESC spätestens in den Jahren nach dem Fall der Mauern zum Spiegel eines Kontinents, dessen Menschen auf eine Zukunft gemeinsam erlebter Vielfalt hofften. Immer mehr Länder wollten beim Wettstreit mit dabei sein – selbst Australien ist inzwischen dabei. Man muss schon sehr hochkulturell borniert sein, um darin nicht auch eine politische Botschaft zu erkennen.