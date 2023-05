1 Die Abläufe in der Filiale in der Ludwigsburger Arsenalstraße werfen kein gutes Licht auf die VR-Bank. Foto: Simon Granville

Erst topp, dann hopp: Zwei langjährige Filialleiter der VR-Bank Ludwigsburg sollen plötzlich als ganz normale Berater arbeiten. Dagegen klagen die beiden – und erleben eine bemerkenswerte Verhandlung.









Die Dame und der Herr, die sich an diesem Morgen am Arbeitsgericht in Ludwigsburg einfinden, sind – unübertrieben – gestandene Persönlichkeiten. Man kennt sie, man schätzt sie. Besonders selbstbewusst wirken sie an diesem Morgen trotzdem nicht. Das liegt an dem Termin bei Gericht, wo sie eine Auseinandersetzung mit ihrem Arbeitgeber austragen. Der Arbeitgeber ist in beiden Fällen die VR-Bank Ludwigsburg, die für die Dame und den Herrn keine Verwendung in ihren bisherigen Funktionen hat.