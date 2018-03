Eberhard Brett im Stuttgarter Gemeinderat Darum gibt es jetzt keine AfD-Fraktion mehr

Von Josef Schunder 06. März 2018 - 14:12 Uhr

Als Mitglied der AfD-Fraktion hat Eberhard Brett resigniert: Er will jetzt lieber Einzelstadtrat in Stuttgart sein. Foto: dpa

Der Rechtsanwalt ist jetzt Einzelstadtrat im Stuttgarter Rathaus, die AfD deswegen nur noch eine Gruppe, keine Fraktion mehr. Die internen Streitereien werden sie Geld und Einfluss kosten.

Stuttgart - Das Ende für die zerstrittene AfD-Fraktion im Rathaus ist noch schneller gekommen als erwartet. Am Dienstagvormittag hat Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) im Ausschuss für Umwelt und Technik mitgeteilt, dass Eberhard Brett ihn über den Austritt aus der Fraktion informiert habe. Brett sei jetzt Einzelstadtrat, die AfD von sofort an nur noch eine Gruppierung im Gemeinderat, keine Fraktion mehr, denn dafür sind mindestens vier Sitze im Gemeinderat erforderlich.

Mehr zum Thema

Nach Bretts Rückzug bleiben aber unter der AfD-Flagge nur der bisherige Fraktionschef Bernd Klingler, der Ex-Fraktionsvorsitzende Lothar Maier sowie Heinrich Fiechtner übrig. Letzterer hat zwar vor Monaten die Partei und die Landtagsfraktion der AfD verlassen, aber nicht die Ratsfraktion. Bald wird auch noch dieses Trio schrumpfen. Am Dienstag ging bei Kuhn auch Lothar Maiers förmlicher Antrag ein, sein Ratsmandat abgeben und sich auf den Bundestag konzentrieren zu dürfen. Nach Informationen unserer Zeitung erhielt Kuhn aber nicht etwa den Brief, den Maier nach eigener Aussage am Montag vergangener Woche geschrieben haben will – der Antrag ging vielmehr per Fax ein. Mit Fiechtner, der mit der AfD einen Streit über antisemitisches Gedankengut ausfocht, hätte Maier ohnehin nicht mehr zusammenarbeiten wollen. In dieser Frage positionierte er sich wie Brett. Mangels Fraktionsstatus schrumpft auch das Budget, das die AfD von der Stadt für ihre Arbeit im Rathaus bekommt. Für Bernd Klingler reduziert sich die persönliche Vergütung. Zudem wird die Verteilung der Sitze in den Ratsausschüssen neu berechnet. Diese Neuregelung werde noch etwas dauern, sagte Kuhn unserer Zeitung, aber in der Gemeinderatssitzung am 22. März werde man darüber beschließen können.

Per Fax hat Lothar Maier den Mandatsverzicht erklärt

Nachrücker für Lothar Maier wird Walter Schupeck aus Degerloch, der 2014 auf der AfD-Liste kandidierte, inzwischen aber zu den Liberal-Konservativen Reformern (LKR) gehört.