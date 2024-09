61-Jähriger will anderen Mann überfahren

1 Die Polizei hat einen Mann wegen eines versuchten Tötungsdelikts festgenommen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Zwei Männer geraten auf einem Schützenfest in Streit im Neckar-Odenwald-Kreis. Erst soll ein Auto brennen, dann wird ein Mann attackiert.











Nach einem Schützenfest soll ein 61-Jähriger versucht haben, einen 43-Jährigen zu überfahren. Der 61-Jährige wurde am Sonntag wegen eines versuchten Tötungsdeliktes verhaftet, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Er soll außerdem versucht haben, das Auto des 43-Jährigen in Brand zu stecken. Am Tank sei eine angebrannte Zündschnur gefunden worden.