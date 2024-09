Streit auf X um Koalitionen: Özdemir schießt scharf gegen Söder – und gratuliert Merz

1 Landwirtschaftminister Cem Özdemir hat sich auf Markus Söder eingeschossen. Foto: dpa/Hannes P Albert

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir lässt aktuell keine Gelegenheit aus, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zu attackieren. Dabei geht es um Aussagen, die die nächste Bundestagswahl betreffen.











Link kopiert



Während die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg bemüht ist, Eintracht zu vermitteln, wird mit Blick auf die Bundestagswahl im September 2025 der Umgangston langsam rauer. Zu beobachten ist das aktuell am Gebaren des Stuttgarter Bundestagsabgeordneten und Landwirtschaftsministers Cem Özdemir, der sich in den vergangenen Tagen in sozialen Netzwerken mehrere Spitzen gegen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erlaubt hat.