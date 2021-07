1 Nach einem Streit auf einer Straße bei Erligheim hat die Polizei einem 49-Jährigen einen Besuch abgestattet. Foto: dpa/Patrick Pleul

Auf einer Straße im Kreis Ludwigsburg kommen sich zwei Autofahrer ins Gehege. Der ältere der beiden wird anschließend handgreiflich. Weil er vergisst, die Handbremse seines Autos anzuziehen, beschädigt er seinen Wagen.

Erligheim - Wegen Nötigung im Straßenverkehr, Unfallflucht und Körperverletzung wird sich ein 49 Jahre alter Hyundai-Fahrer verantworten müssen, der am Sonntag gegen 20.15 Uhr auf der Landesstraße von Erligheim in Richtung Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) unterwegs war. Auf der Fahrt von Erligheim kommend soll der Mann, so berichtet die Polizei, einem vor ihm fahrenden 25-Jährigen in einem Opel zunächst sehr dicht auf die Pelle gerückt sein. Anschließend habe er ihn überholt und dann ausgebremst.

Daraufhin entbrannte ein Streit zwischen den beiden Männern, bei dem der Ältere dem Jüngeren ins Gesicht geschlagen haben soll. Weil der 49-Jährige derweil sein Auto nicht gegen das Wegrollen gesichert hatte, machte es sich in Richtung eines angrenzenden Zaunes selbstständig und beschädigte diesen. Zu guter Letzt machte sich der Hyundai-Fahrer davon, während die Begleiterin des Opel-Fahrers die Polizei alarmierte. Weil sich die beiden das Kennzeichen gemerkt hatten, fand die Polizei den Tatverdächtigen. Die Ermittlungen dauern an.