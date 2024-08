Streit an Tankstelle in Winnenden: Frau schlägt andere Frau nieder

Streit an Tankstelle in Winnenden

1 Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa/David Inderlied

Zwei Frauen geraten am Montagabend in Winnenden an einer Tankstelle in Streit. Dabei schlägt die Jüngere die Ältere nieder und tritt nach ihr.











Zwei Frauen sind am Montagabend in Winnenden heftig aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilte, geriet eine 34-jährige Frau gegen 23.15 Uhr an einer Tankstelle in der Marbacher Straße in Streit mit einer 37-jährigen Frau. Im Zuge des Streits schlug die 34-Jährige auf die 37-Jährige derart ein, dass diese zu Boden ging. Anschließend schlug sie zunächst mit einer Handtasche nach der am Boden liegenden Frau und trat danach auch nach ihr.