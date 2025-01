Streit am Stadionbad in Ludwigsburg: Senior fotografiert Verkehrsverstoß – und wird zu Boden geschubst

Streit am Stadionbad in Ludwigsburg

1 Die Polizei sucht auch nach einer Helferin. (Symbolbild) Foto: Imago//Eibner-Pressefoto

Ein 77-Jähriger wollte am Sonntag in der Fuchshofstraße in Ludwigsburg die Ordnungswidrigkeit eines 43-Jährigen dokumentieren. Der wurde handgreiflich.











Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntagnachmittag in Ludwigsburg einen handfesten Streit zwischen zwei Männern in der Fuchshofstraße beobachtet haben. Bislang ist bekannt, dass ein 77-Jähriger wohl auf Höhe des Stadionbads eine Verkehrsordnungswidrigkeit entdeckte, die er fotografisch dokumentieren wollte. Das bemerkte jedoch der 43-Jährige, der für den Verstoß verantwortlich war.