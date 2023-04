Streit am Busbahnhof in Ludwigsburg eskaliert

Mehrere Jugendliche sind an einem Bussteig aneinander geraten. Ein Mädchen griff dabei zum Tierabwehrspray und schlug auch zu.









Mehrere Jugendlichen sind am Montagabend am Busbahnhof in Ludwigsburg in Streit miteinander geraten. Dieser eskalierte schließlich, als ein Mädchen zuschlug und Tierabwehrspray einsetzte.

Jugendliche boxt ihren Kontrahenten ins Gesicht

Wie die Polizei mitteilt, sollen sich die zwei Gruppen gegen 21.20 Uhr auf Höhe des Bussteigs 13 zunächst ein Wortgefecht geliefert haben. Eine Jugendliche sprühte im weiteren Verlauf jedoch einer 15-Jährigen und einer 17-Jährigen mit dem Abwehrspray ins Gesicht. Dasselbe Mädchen soll den beiden sowie einer weiteren 15-Jährigen auch ins Gesicht geboxt haben. Anschließend flüchtete die Täterin mit zwei weiteren Mädchen und zwei Jungen in Richtung Keplerbrücke.

Eines der Mädchen hatte langes braunes, zum Zopf gebundenes Haar. Ein weiteres hatte lange braune Haare, die es offen trug. Hinweise nimmt die Polizei unter 0 71 41 / 18 53 53 entgegen.