Streit am Bahnhof Ludwigsburg eskaliert

1 Der Mann soll seine Partnerin attackiert haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein Streit zwischen einem Paar am Bahnhof Ludwigsburg ist am Dienstagabend eskaliert. Dabei soll der Mann seine Freundin mit Schlägen und Tritten attackiert haben.















Ludwigsburg - Ein 30 Jahre alter Mann soll am Dienstagabend am Bahnhof in Ludwigsburg seine 25-jährige Partnerin geschlagen und getreten haben. Ein Streit zwischen den beiden war zuvor eskaliert.

Wie die Polizei meldet, wollte die 25-Jährige gegen 21.45 Uhr ihrem Freund den Autoschlüssel am Bahnsteig des Ludwigsburger Bahnhofs übergeben, als es wohl zu Streitigkeiten zwischen dem Paar kam. Der Streit eskalierte und der Mann soll seiner Freundin dabei mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und sie getreten haben.

Die 25-Jährige rief daraufhin die Polizei. Während sie den Sachverhalt den Beamten mitteilte, flüchtete der Beschuldigte mit seinen Freunden, kehrte jedoch kurze Zeit später an den Tatort zurück und konnte durch eine Streife der Bundespolizei festgestellt werden. Die 25-jährige Geschädigte erlitt eine Schwellung im Gesicht, lehnte jedoch eine medizinische Erstversorgung ab. Der polizeibekannte Mann wollte sich zum Sachverhalt nicht äußern. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung rechnen.