Streit am Bahnhof in Öhringen

1 Ein 52-Jähriger hat am Donnerstagmorgen am Bahnhof in Öhringen (Hohenlohekreis) einen Mann mit einem Messer bedroht. (Symbolbild) Foto: imago/Daniel Kubirski

Eine Auseinandersetzung am Öhringer Bahnhof führt zu einer Bedrohung mit einem Messer. Der Verdächtige war dabei betrunken.











Ein 52-Jähriger hat am Donnerstagmorgen am Bahnhof in Öhringen (Hohenlohekreis) einen Mann mit einem Messer bedroht. Der betrunkene Mann habe zuvor mit seinem 34-jährigen Kontrahenten gestritten, teilte die Bundespolizei mit. Weshalb war zunächst unklar.