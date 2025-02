Streit am Bahnhof in Ludwigsburg: Erst hagelt es Beleidigungen in der S 4 – später fliegt eine Glasflasche

Streit am Bahnhof in Ludwigsburg

1 Laut Polizei war zuvor Alkohol geflossen. (Symbolbild) Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann

Ein Mann und eine Frau geraten in der S 4 heftig aneinander. Der Streit des Duos setzt sich am Bahnhof in Ludwigsburg fort, wo schließlich auch eine Flasche geworfen wird.











Link kopiert



Ein 25-Jähriger und eine 22-Jährige sind am Samstagmorgen in Ludwigsburg heftig aneinander geraten. Während des Streits flog laut Polizei unter anderem auch eine Glasflasche. Seinen Anfang hatte die Auseinandersetzung wohl gegen 6.10 Uhr in der S 4 in Richtung Marbach genommen, wo sich das Duo zunächst gegenseitig Beleidigungen um die Ohren warf. Beide stiegen schließlich am Bahnhof in Ludwigsburg aus und stritten sich am Bahnsteig 2/3 weiter.