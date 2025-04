Streit am Bahnhof in Ludwigsburg: Busfahrer beleidigt und ins Gesicht geboxt

Streit am Bahnhof in Ludwigsburg

Ein Unbekannter ist am Donnerstagabend am Bahnhof in Ludwigsburg mit einem Busfahrer aneinander geraten. Der Streit wurde schließlich handgreiflich.











Ein Busfahrer ist am Donnerstagabend am Bahnhof in Ludwigsburg von einem Unbekannten beleidigt und geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden Männer gegen 17.45 Uhr am Bussteig 1 in Streit miteinander geraten. In dessen Verlauf soll der Unbekannte seinen Kontrahenten zunächst beleidigt und schlussendlich ins Gesicht geboxt haben, wodurch der 41-Jährige verletzt wurde.