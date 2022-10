Streit am Bad Cannstatter Bahnhof

Am Bahnhof in Bad Cannstatt ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert.

Am Sonntagmorgen ist in Stuttgart-Bad Cannstatt ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Ein 27-Jähriger soll mit einem Stein auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben.















Die Polizei ist nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Sonntag am Bad Cannstatter Bahnhof auf der Suche nach Zeugen. Laut bisherigen Informationen der Beamten sollen die beiden Männer im Alter von 27 und 28 Jahren aus bis unbekannten Gründen zunächst außerhalb des Bahnhofs in eine verbale und womöglich auch körperliche Streitigkeit geraten sein.

Der 27-Jährige soll dann im Bahnhof seinen Kontrahenten körperlich attackiert haben. Der Mann hat dabei offenbar mit einem Stein auf den Kopf des 28-Jährigen eingeschlagen. Der Angreifer floh daraufhin aus dem Bahnhof, konnte jedoch kurze Zeit später von alarmierten Einsatzkräften vorläufig festgenommen werden. Der 28-Jährige wurde verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden.