Stuttgart - Das hat es so lange nicht gegeben: Bundesweit hat Verdi in vielen Städten den öffentlichen Nahverkehr mit Warnstreiks lahmgelegt. In Baden-Württemberg nehmen nach ihren Angaben rund 5000 Beschäftigte an der ganztägigen Aktion teil. Die Gewerkschaft eskaliert Tarifkonflikte an mehreren Fronten gleichzeitig – denn eigentlich sind die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und der Konflikt im ÖPNV zwei getrennte Themen. Was steckt genau dahinter? Und wie viel verdienen Busfahrer eigentlich? Die wichtigsten Fragen und Antworten.