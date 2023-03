1 Die Streiks in den kommunalen Kitas gehen weiter. Foto: dpa/Christophe Gateau

Die Gewerkschaft Verdi fordert Beschäftigte im öffentlichen Dienst erneut auf, die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind am Mittwoch nicht nur Kindertageseinrichtungen.









Die Streiks in städtischen Betreuungseinrichtungen gehen weiter. An diesem Mittwoch, 22. März, bleiben etliche Kitas im Landkreis Ludwigsburg ganz oder teilweise geschlossen. Mancherorts ist auch die Schulkindbetreuung betroffen.

Streiks wird es in Ludwigsburg und Kornwestheim geben. Beide Städte informieren auf ihren jeweiligen Internetseiten darüber, welche Einrichtungen sich in welcher Form beteiligen. Dort gibt es auch Auskünfte über eine eventuelle Notbetreuung. In Ludwigsburg ist das Standesamt am Mittwoch wegen des Arbeitskampfes telefonisch nicht zu erreichen. Auch in Bietigheim-Bissingen und anderen Städten im Landkreis haben Erzieherinnen und Erzieher kommunaler Kitas angekündigt, die Arbeit niederzulegen.