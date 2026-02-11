Streik von Ufo und Cockpit: Lufthansa-Streik mit Ansage

Cockpit und Ufo rufen am Donnerstag zum ganztägigen Streik bei der Lufthansa auf – auch weil das Management die Gewerkschaften seit etlichen Monaten abblitzen lässt, meint unser Autor.
Aus Kundensicht kommen die konkreten Streikankündigungen bei der Lufthansa unverschämt kurzfristig. Lediglich ein voller Tag liegt zwischen den Kampfansagen von Cockpit und Ufo sowie den tatsächlichen Arbeitsniederlegungen an diesem Donnerstag. Da dürfte den meisten Flugticketinhabern das Umplanen sehr schwer fallen.