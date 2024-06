Mallorca droht ein Sommer mit Streiks und Protesten

1 Rettungsschwimmer tun lebenswichtige Arbeit. Foto: dpa/Tilo Wallrodt

Steht Mallorca eine konfliktreiche Hochsaison bevor? Sowohl Rettungsschwimmer als auch Abfertigungsmitarbeiter von Eurowings wollen die Arbeit niederlegen. Zudem ist am 21. Juli eine Großdemo gegen den Massentourismus geplant.











Die Rettungsschwimmer der Gemeinde Calvià im Südwesten Mallorcas haben für den 7. Juli (Sonntag) einen Streik angekündigt. Die Urlaubsstrände in dieser Region könnten mitten in der Hochsaison gesperrt werden. Grund für den Arbeitskampf sind langjährige Probleme mit Personalmangel und mutmaßlich veralteter Ausrüstung, was angeblich die Sicherheit der Strandbesucher gefährdet.