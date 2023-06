Streik in der Betreuung

1 Wenn die Kita geschlossen bleibt, müssen die Eltern umplanen. Foto: dpa/Jan Woitas

Der Streik an Kitas kostet Eltern Arbeitszeit, Nerven und Geld. Eine Gebührenerstattung wäre das Mindeste und endlich ernsthafte Versuche, das System personell auskömmlich auszustatten, kommentiert Lisa Welzhofer.









Eine Arbeitswoche. So lang wurden kommunale Kitas und Horte in diesem Jahr schon bestreikt und mussten teils auch so lange schließen. Für viele Eltern, die keine andere Betreuungsmöglichkeit hatten, hieß das schlimmstenfalls: eine Woche Urlaub nehmen. Eine Woche Lohnausfall für Selbstständige. Eine Woche sich bei der Arbeit rechtfertigen müssen oder gar unbezahlten Urlaub nehmen für Angestellte.