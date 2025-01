Streik im Südwesten: Weit über 1000 Busfahrerinnen und Busfahrer legen die Arbeit nieder

1 Leere Bussteige: So sah es vielerorts am Donnerstagmorgen in Baden-Württemberg aus. Foto: dpa/Thomas Frey

Obwohl der Streik lange im Voraus angekündigt war, der ein oder andere dürfte am Donnerstagmorgen vergeblich an einer Haltestelle gewartet haben: Die Gewerkschaft Verdi erhöht mit einem Warnstreik im privaten Omnibusgewerbe den Druck auf die Arbeitgeber. Etwa 1500 Fahrer und Fahrerinnen legten am Donnerstag die Arbeit befristet nieder, wie Gewerkschafter Jan Bleckert in Stuttgart mitteilte.