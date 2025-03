Die gute Nachricht: Der reguläre Flugbetrieb wurde an den meisten Flughäfen wieder aufgenommen. Dennoch sind Verzögerungen nicht ausgeschlossen.

Frankfurt: Nachwirkungen des Streiks noch spürbar

Am Flughafen Frankfurt ist der Betrieb am 11. März zwar nicht mehr direkt vom Streik betroffen, allerdings kann es weiterhin zu Beeinträchtigungen kommen. Aufgrund der zahlreichen Flugausfälle und Umplanungen vom Vortag wird ein erhöhtes Passagieraufkommen erwartet. Reisende sollten sich vorab bei ihrer Airline über den aktuellen Flugstatus informieren und mehr Zeit für Check-in und Sicherheitskontrollen einplanen. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Website des Flughafens verfügbar.

Berlin Brandenburg (BER): Wieder regulärer Flugbetrieb

Auch am Flughafen BER wurde der reguläre Betrieb mit dem Tagesbeginn wieder aufgenommen. Dennoch könnte es am Vormittag durch umgebuchte Passagiere zu längeren Wartezeiten kommen. Die Flughafengesellschaft empfiehlt daher, die Möglichkeit der Vorab-Reservierung eines Zeitfensters für die Sicherheitskontrolle („BER Runway“) zu nutzen und sich online über die aktuelle Situation zu informieren.

Stuttgart: Messe sorgt für hohes Verkehrsaufkommen

In Stuttgart wird der Flugbetrieb am 11. März planmäßig fortgesetzt. Allerdings ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen, da zeitgleich die Logistikmesse LogiMat stattfindet. Reisende sollten daher frühzeitig anreisen und mehr Zeit für den Weg zum Flughafen einplanen.

Andere Flughäfen: Ähnliche Lage erwartet

Auch an anderen deutschen Flughäfen wie München, Hamburg oder Düsseldorf ist mit Nachwirkungen des Streiks zu rechnen. Verspätungen und ein erhöhtes Passagieraufkommen sind möglich, sodass Reisende sich unbedingt vorab über ihren Flugstatus informieren und genügend Zeit für die Abfertigung einplanen sollten. Die aktuellen Informationen dazu bieten die jeweiligen Flughafen-Websites und die Fluggesellschaften.

Hintergrund des Streiks

Die Gewerkschaft ver.di hatte am 10. März 2025 zu einem ganztägigen Streik an zahlreichen deutschen Flughäfen aufgerufen, darunter Frankfurt, Stuttgart, Berlin, München und Hamburg. Der Protest richtete sich gegen unzureichende Tarifangebote der öffentlichen Arbeitgeber. Gefordert wurden bessere Arbeitsbedingungen, mehr Freizeit und höhere Löhne für die Bodenverkehrsdienstleister und die Luftsicherheitskräfte. Trotz des massiven Ausfalls von Flügen wurde am Abend des 10. März bekannt gegeben, dass der reguläre Flugbetrieb am 11. März wieder aufgenommen wird.

