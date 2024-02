Piloten-Streik bei Lufthansa-Discover: In Stuttgart fallen keine Flüge aus

In Stuttgart fallen keine Flüge aus

1 Die Piloten der Lufthansa-Tochter streiken – aber nicht in Stuttgart. Foto: Ines Rudel

Von Samstag bis Montag sind die Piloten der Lufthansa-Tochter Discover Airlines zum Streik aufgerufen. Der Stuttgarter Flughafen ist aber nicht betroffen.











Pünktlich zum Ende der Faschingsferien steht am Wochenende beim Lufthansa-Ferienflieger Discover Airlines ein Piloten-Streik an. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat ihre Mitglieder zu einem dreitägigen Warnstreik aufgerufen. Von Samstag um 0.01 Uhr bis Montag um 23.59 Uhr sollen die Pilotinnen und Piloten die Arbeit niederlegen. „Der Flughafen Stuttgart ist davon aber nicht betroffen“, betonte eine Flughafensprecherin am Freitag.