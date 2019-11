1 Der Stuttgarter Flughafen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vom Lufthansa-Streik betroffen. Foto: picture alliance/dpa/Bernd Weissbrod

Die Lufthansa streicht wegen des Flugbegleiter-Streiks am Donnerstag und Freitag insgesamt 1300 Flüge. Bislang ist der Stuttgarter Flughafen noch nicht davon betroffen. Das kann sich aber noch ändern.

Stuttgart - Die Lufthansa muss wegen des für Donnerstag und Freitag geplanten Streiks der Flugbegleiter 1300 der rund 6000 geplanten Flüge streichen. Am Donnerstag könnten rund 2300 von rund 3000 geplanten Flügen stattfinden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Am Freitag sollten 2400 von rund 3000 Flügen abheben. Von den Flugstreichungen an den beiden Tagen seien etwa 180.000 Fluggäste betroffen.

Stuttgart - Die Lufthansa muss wegen des für Donnerstag und Freitag geplanten Streiks der Flugbegleiter 1300 der rund 6000 geplanten Flüge streichen. Am Donnerstag könnten rund 2300 von rund 3000 geplanten Flügen stattfinden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Am Freitag sollten 2400 von rund 3000 Flügen abheben. Von den Flugstreichungen an den beiden Tagen seien etwa 180.000 Fluggäste betroffen.

In Stuttgart ist derzeit noch nichts über eventuelle Flugausfälle bekannt. „Stand jetzt (14 Uhr, Anmerkung der Redaktion) gibt es bei uns keine Streichungen“, sagte Pressesprecherin Beate Schleicher auf Nachfrage. Sie konnte jedoch nicht ausschließen, dass im Laufe des Tages noch geplante Flüge abgesagt werden.

Lufthansa und die Flugbegleitergewerkschaft Ufo streiten unterdessen vor Gericht weiter, ob der ab Mitternacht beginnende 48-Stunden-Streik rechtmäßig ist.