Streik der Lokführer-Gewerkschaft GDL: Das kommt auf Reisende in der Region Stuttgart zu

Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) will von Donnerstagabend an 24 Stunden lang den Bahnverkehr in Deutschland lahmlegen. Damit reagiert sie auf den aus ihrer Sicht frustrierenden Verlauf der Tarifverhandlungen. Aufgerufen zum Streik sind neben den Lokomotivführern auch Zugbegleiter, Bordgastronomen, Werkstattmitarbeiter und Disponenten und weitere Berufsgruppen bei DB Netz, etwa Fahrdienstleiter. Letzteres könnte dazu führen, dass auch eigentlich nicht bestreikte Eisenbahnunternehmen ihre Züge stehen lassen müssen. Das gilt vor allem für den Regional- und Güterverkehr, wo neben der DB AG zahlreiche andere Unternehmen auf den Gleisen unterwegs sind. Die Streiks beginnen um 22 Uhr am Donnerstag.