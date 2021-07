1 Rund 350 Busfahrer protestierten auf dem Bahnhofsvorplatz in Bietigheim-Bissingen. Foto: Simon Granville

Die Busfahrer im Kreis Ludwigsburg haben am Donnerstag die Arbeit niedergelegt. Mit dem Warnstreik wollen sie Druck auf die Arbeitgeber machen.

Bietigheim-Bissingen - Viele Busse im Landkreis sind am Donnerstag erneut stillgestanden. Grund war ein Warnstreik. Nach Auskunft der Polizei demonstrierten rund 350 Busfahrer am Morgen in Bietigheim. 400 waren im Vorfeld angekündigt gewesen.

Worum geht es in den Verhandlungen?

Hintergrund des Streiks sind die Tarifverhandlungen für das mittelständische Omnibusgewerbe in Baden-Württemberg zwischen dem Arbeitgeberverband WBO und der Gewerkschaft Verdi. Entzündet hat sich der Konflikt an der Bezahlung von Pausen. Während einer Schicht sollen nur die nach dem Arbeitszeitgesetz vorgeschriebenen Pausenzeiten unbezahlt bleiben – so die Gewerkschaft. Geht es nach den Arbeitgebern, dann soll laut Verdi aber mehr als das Vierfache der gesetzlichen Pausenzeiten unbezahlt bleiben.

Die Strecke des Demonstrationszuges war am Mittwoch noch verändert worden. Entgegen der ursprünglichen Planung sollte die Bundesstraße 27 frei bleiben. Doch die Alternativroute über die Wobachstraße in den Bürgergarten wollte Verdi nicht nehmen, deshalb entschieden sich die Organisatoren in Abstimmung mit der Polizei am Ende für eine Kundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz.