Ludwigsburg Drogen und kein Führerschein – Verfolgungsjagd endet mit Unfall

Ein 19-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Ludwigsburg in einem Mercedes vor der Polizei geflohen. Die Fahrt endete schließlich an einer Leitplanke – und mit Ermittlungen wegen verschiedener Straftaten.