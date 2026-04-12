Streik bei Lufthansa: So trifft der Pilotenstreik Flüge von und nach Stuttgart

Passagiere müssen sich am Montag und Dienstag auch in Stuttgart auf Flugausfälle einstellen. Grund: Die Piloten der Lufthansa-Gruppe sind zum Streik aufgerufen. Das muss man wissen.

Der Streik der Pilotinnen und Piloten der Lufthansa-Gruppe am Montag und Dienstag hat auch Auswirkungen auf den Flugverkehr am Stuttgarter Flughafen. Am Montag fallen mehrere Lufthansa-Flüge von und nach München und Frankfurt aus, wie aus der Abflug- und Ankunftstafel des Flughafens hervorging. Wie stark die Flüge von Eurowings von dem Ausstand betroffen sind, war zunächst unklar.

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat ihre Mitglieder bei der Deutschen Lufthansa AG, der Lufthansa Cargo AG, der Lufthansa Cityline GmbH sowie der Eurowings GmbH zum Streik aufgerufen. Der Ausstand soll von Montag 00.01 Uhr bis Dienstag 23.59 Uhr andauern. Bei Eurowings wird demnach nur am Montag gestreikt; betroffen sind alle Flüge, die von deutschen Flughäfen starten.

Fluggesellschaften erstellen Ersatzflugplan für Stuttgart

Welche Flüge von und nach Stuttgart am Montag auch tatsächlich abheben, war zunächst nicht klar. Einer Flughafensprecherin zufolge, seien die Fluggesellschaften derzeit dabei, einen Ersatzflugplan zu erstellen. Man rechne bis zum Nachmittag mit genaueren Informationen.

Auf der Internetseite des Flughafens hieß es, Passagiere der betroffenen Fluggesellschaften würden gebeten, den Status ihres Fluges online zu prüfen und ihre Airline oder den Reiseveranstalter zu kontaktieren. Eurowings teilte auf seiner Internetseite mit, man gehe davon aus, dass man einen großen Teil des Flugprogramms durchführen könne.

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Als Grund für den Streik nannte VC-Präsident Andreas Pinheiro, dass der Arbeitgeber in den Tarifkonflikten keinen erkennbaren Willen zu einer Lösung zeige. „Trotz eines bewussten Verzichts auf Streikmaßnahmen über die Osterfeiertage blieben ernstzunehmende Angebote aus. In dieser Zeit gab es weder eine Reaktion noch erkennbare Gesprächsbereitschaft seitens der Arbeitgeber.“

Lufthansa reagiert mit Unverständnis auf Streikaufruf

Die Lufthansa reagierte mit Unverständnis auf den Streikaufruf. Die Streikankündigung der Spartengewerkschaft Vereinigung Cockpit „stellt eine völlig neue Stufe der Eskalation dar“, sagte ein Unternehmenssprecher. Ihre Kernforderung nach Verdopplung einer ohnehin schon überdurchschnittlichen und exzellenten betrieblichen Altersvorsorge sei absurd und unerfüllbar.