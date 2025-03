Stuttgart-Album Der lange Weg zum Kunstmuseum im Herzen der Stadt

Wo heute der Glaskubus steht, befanden sich in den 70ern eine Betonburg und das Kronprinzenpalais. Zum 20. Geburtstag des Kunstmuseums erinnern wir an die wechselvolle Geschichte des Kleinen Schlossplatzes, an Subkultur und viel Streit.