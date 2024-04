1 Die Gewerkschaft Verdi setzt ihren Streik am Freitag fort. Foto: dpa/Marijan Murat

Ausgerechnet zum Start der schriftlichen Prüfungen sind am Donnerstag streikbedingt keine Busse und Bahnen gefahren. Schulleitungen berichten von den Auswirkungen.











Welch ein Abi-Start! Am Donnerstagmorgen sind viele Busse und Bahnen in den Depots geblieben. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte die kommunalen Verkehrsbetriebe in mehreren Städten zum Streik aufgerufen, auch in Stuttgart. Straßen waren verstopft, und das Wetter war auch noch mies.