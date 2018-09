Streik bei Billigairline Ryanair annulliert am Freitag 190 Flüge

Von red/AFP 25. September 2018 - 16:21 Uhr

Bei Ryanair wird am Freitag gestreikt. Foto: dpa

Kunden von Ryanair müssen sich auf Streiks gefasst machen.Bei der Billigfluglinie wurden Streiks in sechs europäischen Ländern angekündigt – auch Deutschland ist betroffen.

London - Der irische Billigflieger Ryanair annulliert an diesem Freitag wegen Streiks in mehreren Ländern insgesamt 190 Flüge. Betroffen seien 30.000 von 450.000 Kunden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Zu Streiks aufgerufen sind demnach die Flugbegleiter in sechs europäischen Ländern: in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Italien, Spanien und Portugal.

Mehr zum Thema

Ein Zusammenschluss europäischer Gewerkschaften hatte den Streik vor knapp zwei Wochen angekündigt - damals noch in fünf Ländern. In der Zwischenzeit kam Deutschland dazu. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte ihre Tarifverhandlungen für das Kabinenpersonal von Ryanair am Dienstag fortgesetzt. Verdi verlangt eine „substanzielle“ Lohnerhöhung. Außerdem sollen die Flugbegleiter eine Kompensation für Verspätungen erhalten. Daneben verlangt Verdi die Einrichtung einer betrieblichen Interessenvertretung.

Bei Ryanair tobt seit rund einem Jahr ein erbitterter Arbeitskampf, schon mehrfach streikten Piloten in verschiedenen Ländern. In Deutschland legten auch Flugbegleiter bereits die Arbeit nieder. Wegen des 24-stündigen Ausstands von Piloten und Kabinenpersonal am 12. September musste Ryanair 150 Flüge streichen. Ryanair nannte die am Freitag geplanten Streiks „unnötig“. Nur eine „winzige Minderheit“ des Kabinenpersonals beteilige sich überhaupt daran.