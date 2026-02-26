Streik am Freitag im ÖPNV – nicht alle Städte in BW betroffen

Die rnv GmbH (Mannheim/Heidelberg) und die SWU Verkehr GmbH in Ulm haben Haustarifverträge. Doch in Stuttgart, Karlsruhe, Esslingen und weiteren Städten droht womöglich Streik.
Wenn die Gewerkschaft Verdi im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) am Freitag/Samstag, 27./28. Februar, zum Warnstreik aufruft, brauchen Pendler in Baden-Württemberg womöglich starke Nerven – obwohl für Städte wie Karlsruhe und Stuttgart noch keine Entscheidung gefallen ist. Schon Ende Januar standen die Räder in vielen kommunalen Verkehrsbetrieben im Ländle still.