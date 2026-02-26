Kein Streik am Freitag im ÖPNV – aber Verdi stellt Ultimatum

Die rnv GmbH (Mannheim/Heidelberg) und die SWU Verkehr GmbH in Ulm haben Haustarifverträge. Doch in Stuttgart, Karlsruhe, Esslingen und weiteren Städten droht womöglich Streik.
Wenn die Gewerkschaft Verdi im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) am Freitag/Samstag, 27./28. Februar, zum Warnstreik aufruft, brauchen Pendler womöglich starke Nerven – obwohl für Baden-Württemberg mit Städten wie Karlsruhe und Stuttgart zunächst noch keine Entscheidung gefallen war. Inzwischen ist bekannt, dass Verdi den möglichen Streik auf die erste Märzwoche verschiebt und gleichzeitig ein Ultimatum stellt.