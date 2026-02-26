Kein Streik am Freitag im ÖPNV – aber Verdi stellt Ultimatum

Die rnv GmbH (Mannheim/Heidelberg) und die SWU Verkehr GmbH in Ulm haben Haustarifverträge. Doch in Stuttgart, Karlsruhe, Esslingen und weiteren Städten droht womöglich Streik.

Wenn die Gewerkschaft Verdi im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) am Freitag/Samstag, 27./28. Februar, zum Warnstreik aufruft, brauchen Pendler womöglich starke Nerven – obwohl für Baden-Württemberg mit Städten wie Karlsruhe und Stuttgart zunächst noch keine Entscheidung gefallen war. Inzwischen ist bekannt, dass Verdi den möglichen Streik auf die erste Märzwoche verschiebt und gleichzeitig ein Ultimatum stellt.

Schon Ende Januar standen die Räder in vielen kommunalen Verkehrsbetrieben im Ländle still.

Lesen Sie auch: Wird auch die Bahn bestreikt? (von Lukas Böhl)

Doch welche Städte mit schienengebundenem Nahverkehr (also Straßenbahnen und Stadtbahnen) hat es beim letzten Mal getroffen – und welche nicht? Und auf was muss man sich im März gegebenenfalls einstellen?

ÖPNV-Streik in Stuttgart, Freiburg, Karlsruhe & Co.?

Beim letzten landesweiten Verdi-Streik im kommunalen Nahverkehr lag der Fokus auf den Betrieben, die unter den Manteltarifvertrag des Kommunalen Arbeitgeberverbands (KAV) Baden-Württemberg fallen. Insgesamt wurden sieben Städte bestreikt: Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz.

Da Baden-Baden, Esslingen und Konstanz den Nahverkehr jedoch rein über Busse abwickeln, bleiben genau vier Städte mit schienengebundenem Nahverkehr übrig, die vom Streik lahmgelegt wurden und auch dieses Mal wieder besonders stark betroffen wären.

Drohender ÖPNV-Streik in Baden-Württemberg

Stuttgart (SSB): In der Landeshauptstadt blieben die gelben Stadtbahnen, aber auch die Zahnradbahn („Zacke“) und die Seilbahn stehen.

Karlsruhe (KVV, AVG, VBK): Die Fächerstadt, berühmt für das „Karlsruher Modell“, musste weitreichende Ausfälle bei den städtischen Straßenbahnen und den ins Umland fahrenden Stadtbahnen hinnehmen.

Heilbronn (SWH): Auch in der Käthchenstadt standen die Bahnen des Stadtbahnnetzes still.

Freiburg im Breisgau (VAG): Im Breisgau ging auf den Schienen der Freiburger Straßenbahn ebenfalls nichts mehr.

Kein Streik in Mannheim, Heidelberg und Ulm

Wer sich in Baden-Württemberg auskennt, wird sich fragen: Was ist mit den Straßenbahnen der Rhein-Neckar-Region oder in Ulm?

Hier gab es beim letzten Streik Entwarnung für die Fahrgäste:

Die rnv (Rhein-Neckar-Verkehr GmbH), die den Schienenverkehr in Mannheim und Heidelberg betreibt, wurde nicht bestreikt. Der Grund: Die rnv hat einen eigenen Haustarifvertrag, der noch bis 2027 gültig ist und somit der Friedenspflicht unterliegt.

Auch die SWU in Ulm war vom letzten Streikaufruf nicht betroffen, sodass die Ulmer Straßenbahnen an diesem Tag regulär fuhren.

S-Bahn Stuttgart nicht vom Streik betroffen

Ein Verdi-Streik im Ländle würde vor allem die großen kommunalen Betriebe des KAV hart treffen. Wer in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn oder Freiburg auf die Schiene angewiesen ist, sollte an Streiktagen definitiv das Homeoffice bevorzugen oder aufs Fahrrad umsteigen.

Die Deutsche Bahn (DB) und die S-Bahn Stuttgart werden indes nicht bestreikt und können im Ernstfall einen Teil der Ausfälle bei Stadtbahnen und Bussen kompensieren.