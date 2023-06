Was passiert mit den Stuttgarter Filialen?

1 Die Filiale an der Eberhardstraße schließt zum 31. Januar 2024. Das Gebäude soll abgerissen werden. Foto: Lichtgut/Leif Piechows/i

52 Galeria-Standorte sind von der Schließung betroffen. Die ersten 21 Filialen werden bereits Ende Juni zumachen, weitere 31 sollen Ende Januar 2024 folgen. Darunter befindet sich auch der Standort Eberhardstraße in Stuttgart.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof wird 52 der noch verbliebenen 129 Warenhäuser schließen. „Insgesamt werden somit weit über 5000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verlieren“, berichteten die Arbeitnehmervertreter des Unternehmens am Montag. Zum 31. Januar 2024 werden folgende Filialen in Baden-Württemberg schließen: Esslingen, Heidelberg Bismarckplatz, Leonberg, Pforzheim und Reutlingen. Auch die Stuttgarter Filiale an der Eberhardstraße 28 ist betroffen, während der Standort Königstraße 6 erst einmal gesichert scheint.