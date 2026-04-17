Streichkonzert in Stuttgart: „Soziale Härten vermeiden“ – Personalrat kämpft gegen Stellenabbau bei der Stadt

Bis zu 500 Stellen sollen bis Ende 2028 in der Stuttgarter Stadtverwaltung wegfallen – ohne Kündigungen. Ob das zur Konsolidierung ausreicht, ist unklar.
In der Stuttgarter Stadtverwaltung soll die Zahl der Beschäftigten in den nächsten Jahren deutlich zurückgehen. „Nach einer vorläufigen Bewertung“, so der Erste Bürgermeister Fabian Mayer (CDU), könnten bis Ende 2028 bis zu 500 Stellen wegfallen. Da die Haushalte voraussichtlich auch nach 2028 in extremer Schieflage bleiben werden und die Verschuldung in den Milliardenbereich steigt, könnten die 500 Stellen nur der Anfang sein.