Es waren unglaubliche Szenen im Breisgau: Nach dem 3:1 gegen Braga steht der SC Freiburg erstmals in einem Europapokal-Finale. Am 20. Mai geht es in Istanbul gegen Aston Villa - den Herzensverein von Prinz William. Den Triumph verfolgten auch Joachim Löw und Christian Streich - voller Emotionen.
Der SC Freiburg hat sich in die Europapokal-Geschichte gespielt. Mit dem 3:1 im Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen Sporting Braga zog der Bundesligist am Donnerstagabend erstmals in ein europäisches Endspiel ein. Am 20. Mai trifft Freiburg im Finale von Istanbul auf Aston Villa - einem Verein, der einen ziemlich prominenten Fan hat: den britischen Thronfolger Prinz William (43).