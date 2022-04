1 In Plieningen an der Filderhauptstraße gibt es wieder neapolitanische Pizza. Foto: Redaktion/privat

Das italienische Restaurant L’Artista in Plieningen verabschiedet sich Anfang März von seiner neapolitanischen Pizza. Die neue Karte kommt jedoch nicht an. Der Laden bleibt leer.















Bei einigen Anhängern der italienischen Küche sorgte die Nachricht für einen mittleren Schock: Anfang März verkündete das Lokal L’Artista in Stuttgart-Plieningen, künftig keine neapolitanische Pizza mehr anzubieten. Man wolle sich in Zukunft auf hausgemachte Focacce konzentrieren – also belegte italienische Brote und süße Hörnchen – Cornetti –, gefüllt mit unterschiedlichen Cremes, so der Gastronom Nico Zingariello, der die radikale Wende unter anderem mit der Lust auf etwas Neues begründete.

Restaurant ändert seinen Namen

Ein Schritt, der in den sozialen Medien ausgiebig diskutiert wurde.„Wir haben einige Pizzen probiert, jedoch war die dort die beste. Wir sind 25 Kilometer extra hin und wieder zurückgefahren, wegen dieser gigantisch leckeren Pizzen“, „Warum? Ich hab die Pizza geliebt“, so zwei Reaktionen auf unseren Artikel über die neuen Pläne der Pizzeria. Auch der Name L’Artista verschwand vom Gebäude an der Filderhauptstraße. Seit März nennt sich das beliebte Lokal nun Streetfood Society.

„Der Laden ist wieder voll“

Lange hielt das Vorhaben jedoch nicht. Nur sieben Tage nach Einführung der neuen Karte folgte die Rolle rückwärts – die Pläne wurden ad acta gelegt. „Das neue Konzept kam leider überhaupt nicht an. Unser Lokal war völlig leer – so etwas habe ich in vier Jahre noch nicht erlebt“, erzählt uns Zingariello. Sehr schade, wie er findet, denn die Gäste, die die neuen Gerichte probiert hätten, wären allesamt begeistert gewesen. „Dennoch haben wir dann schnell entschieden, dass Ruder herumzureißen und künftig wieder Pizza anzubieten“, so der Wirt. Statt belegter Brote, gibt es nun wieder Pizza Calabrese oder Margherita. Und mit der Rückkehr des italienischen Klassikers scheinen auch die Gäste wieder zu kommen. „Der Laden ist wieder voll“.

Traum von Filiale in der Stadtmitte

Zingariello hatte mit seinen hausgemachten Focacce Großes vor. „Wir sind der einzige Focaccia-Store in Deutschland“, sagte er Anfang März unserer Zeitung. Er träumte von Filialen in der Stuttgarter Stadtmitte und in anderen großen Städten. Doch das unternehmerische Risiko und der Hunger auf neapolitanische Pizza waren am Ende wohl doch zu groß.