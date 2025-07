Rapper Kasi ist nur einer der Stars beim We-are-the-future-Festival in Waiblingen. Kids und Jugendliche können sich in der Skatebowl und in der Modemanufaktur austoben.

Drei Tage Livemusik, Events und Workshops für kreative und sportliche Jugendliche und Kinder: An der Skatebowl beim Hallenbad Waiblingen steigt von Freitag, 11. Juli, bis Sonntag, 13. Juli, wieder das „We-are- the- future-Festival“. Der Eintritt ist frei – gechillt werden darf natürlich auch.

Diese Musiker treten beim We-are-the-future-Festival auf

Paula Carolina kommt am 12. Juli mit Band nach Waiblingen. Foto: Eric Joel Nagel/cf

Mit einem Auftritt der Stuttgarter Rapperin ildikó geht es am Freitag, 11. Juli, gegen 20 Uhr los. Ihre Songs werden als „aggressiv, emotional und abwechslungsreich“ beschrieben. Es geht um Themen wie Feminismus, Empowerment und Humor. Bereits von 18 Uhr an bringt die lettische DJane Gaisma die Besucher in Stimmung.

Lesen Sie auch

Als Headliner tritt ab 21 Uhr der Frankfurter Kasi auf. Er mixt Indiepop-Elemente mit Rap-Delivery und formlosen Gesangsmelodien. Auf Spotify hat er monatlich mehr als eine Million Hörerinnen und Hörer.

Am Samstag, 12. Juli, stehen ab 17 Uhr talentierte Schulbands, Musikschulen und Newcomer auf der Bühne. Danach schlägt gegen 20.15 Uhr die Stunde des Waiblinger Rappers Zsolt, auf den gegen 21.15 Uhr die Sängerin Paula Carolina mit ihrer Band folgt. Ihre Musik, heißt es, „lebt von Beobachtungsgabe, Begeisterungsfähigkeit und Frechheiten“.

Diese Shows sind zu sehen: Top-Athleten auf BMX-Rädern, Skate- und Streetboards

Beim Festival zeigen Sportler, was sie alles können und geben auch Workshops. (Archivbild) Foto: Gottfried Stoppel

In der Skatebowl neben dem Hallenbad sind am Samstag und Sonntag spektakuläre Skate-, BMX-, und Streetboard-Shows mit Crews aus ganz Deutschland zu sehen. Die Athleten zeigen am Samstag um 14 Uhr, 16.45 Uhr und 20 Uhr sowie am Sonntag um 13.15 Uhr, 14.45 Uhr und 17.30 Uhr ihr Können. Auch die Basketball-Abteilung des VfL Waiblingen zeigt, was sie kann und lädt zum Mitmachen ein. Im Soccer-Court darf nach Lust und Laune gekickt werden und am Kletterturm kann man samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr hoch hinauf. Für alle, die lieber am Boden bleiben, hält die Stadtbücherei Konsolen vor, mit denen man sich am Samstag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr beim E-Gaming messen kann.

Diese Workshops gibt es beim We-are-the-future-Festival

Früh übt sich: zwei Nachwuchstalente beim Graffiti-Workshop im Juli 2024. (Archivbild) Foto: Gottfried Stoppel

Für alle, die sich auf dem Skate- und Streetboard oder dem BMX-Rad ausprobieren und an Tipps und Tricks von den Profis kommen wollen, gibt es Workshops. Die Underground Soul Cypher Crew aus Stuttgart führt in die Kunst des Hip-Hop-Tanzes ein. Wer Graffiti cool findet, ist beim Workshop der Graffiti Künstler Spray Bros aus Stuttgart richtig: Sie zeigen, wie man ein Graffiti richtig gestaltet. Wie sich aus alten Skateboard-Teilen Schmuck machen lässt, erfahren Teilnehmer bei einem Skate Recycle Workshop.

Jugendfestival mit Modemanufaktur und Kleidertausch

In der Pop-up-Modemanufaktur auf dem Festivalgelände bietet die Kunstschule Unteres Remstal eine Siebdruckwerkstatt, in der T-Shirts oder andere Stoffe mit einem Motiv, einem Slogan oder dem Festivallogo bedruckt werden können. Zudem gibt es einen Upcycling-Workshop, der Jugendlichen zeigt, wie sie aus alten Stoffen und abgetragener Lieblingskleidung coole Mode machen können.

Neu in diesem Jahr ist der Future Fashion Kleidertausch: An allen drei Tagen dürfen ausrangierte, gut erhaltene Kleidungsstücke kostenlos getauscht werden.

Pop-up-Jugendhaus und Vielfaltgames

Abhängen, Mitmachen, Ausprobieren, Zocken – all das ist im Pop-up-Jugendhaus möglich. Bei den Vielfaltgames des Kreisjugendrings kann man erleben, wie es sich anfühlt, im Rollstuhl zu sitzen oder – dank eines speziellen Anzugs – alt zu sein. In einem Bauwagen wartet das „Postamt für Demokratie“ auf Kreative, die eigene Postkarten zur Frage „Demokratie ist für mich?“ gestalten und verschicken möchten.

So geht es zum We-are-the-future-Festival

Das Festivalgelände findet man beim Hallenbad Waiblingen, An der Talaue 10. Zur Bushaltestelle Bürgerzentrum (Hallenbad) fahren vom Waiblinger Bahnhof die Linien 201, 202, 204, 207, 209 und 210. Geöffnet ist das Gelände am Freitag, 11. Juli, von 18 bis 23 Uhr, am Samstag von 11 bis 23 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.