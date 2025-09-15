Street Photography in Stuttgart: Ein Fotograf verrät: Das sind die besten Fotospots in Stuttgart

Street Photography bewegt sich an der Grenze zur Illegalität. Jürgen Winkels verrät, wo er am liebsten fotografiert. Unsere Bildergalerie zeigt, wie er bekannte Orte neu in Szene setzt.
Jürgen Winkels schleicht um die Skulptur vor der Universitätsbibliothek in Stuttgart herum. Aus jeder Perspektive betrachtet er die metallischen Streben, die wie ein Rahmen wirken. Durch den Sucher beobachtet er einen Radfahrer, der gleich vorbeifährt und drückt im richtigen Moment ab. Auf dem Bild: Ein fremder Mensch, eingerahmt von altem Metall.