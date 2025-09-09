Street Food und Führungen: Food-Trucks machen Station in Murrhardt

1 Bei Street-Food im Städtle dürfen Hamburger nicht fehlen (Symbolfoto). Foto: Simon Granville

Street Food in Murrhardt: Am Freitag, 12. September, verwandelt sich die Innenstadt von 16.30 bis 22.30 Uhr in eine Genussmeile mit Führungen und Shopping.











Die Innenstadt von Murrhardt wird am Freitag, 12. September, von 16.30 bis 22.30 Uhr zur großen Street-Food-Zone. Besucherinnen und Besucher können sich durch ein handverlesenes Angebot schlemmen: Burger, Grillwürste, Steak, Kartoffelspiralen, Maultaschenvariationen, osteuropäische Spezialitäten wie Schaschlik und Pelmeni, türkische Klassiker von Köfte bis Lahmacun, Backfisch, Gyros-Pita oder vegetarische und vegane Fladenbrote. Auch Langos, Crêpes, Apfelküchle und weitere süße Leckereien fehlen nicht. Über ein Dutzend Beschicker haben sich angemeldet.