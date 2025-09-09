Street Food und Führungen: Food-Trucks machen Station in Murrhardt
1
Bei Street-Food im Städtle dürfen Hamburger nicht fehlen (Symbolfoto). Foto: Simon Granville

Street Food in Murrhardt: Am Freitag, 12. September, verwandelt sich die Innenstadt von 16.30 bis 22.30 Uhr in eine Genussmeile mit Führungen und Shopping.

Die Innenstadt von Murrhardt wird am Freitag, 12. September, von 16.30 bis 22.30 Uhr zur großen Street-Food-Zone. Besucherinnen und Besucher können sich durch ein handverlesenes Angebot schlemmen: Burger, Grillwürste, Steak, Kartoffelspiralen, Maultaschenvariationen, osteuropäische Spezialitäten wie Schaschlik und Pelmeni, türkische Klassiker von Köfte bis Lahmacun, Backfisch, Gyros-Pita oder vegetarische und vegane Fladenbrote. Auch Langos, Crêpes, Apfelküchle und weitere süße Leckereien fehlen nicht. Über ein Dutzend Beschicker haben sich angemeldet.

 

Passend dazu schenken regionale Anbieter Bier, Wein, Cocktails und andere Getränke aus. Auf dem Marktplatz sorgen Livemusik von „Comfortunes“, Kinderschminken und Luftballonkünstler Alex Twister für Atmosphäre.

Läden mit Sonderöffnungszeiten

Mehrere Geschäfte beteiligen sich mit verlängerten Öffnungszeiten bis 20 Uhr:

  • Alan Market (Sonnengasse 1): Türkische Spezialitäten (Fingerfood), frittierte Fische und mehr
  • BücherABC (Grabenstraße 23)
  • faYce Beauty & SkincarefaYce Beauty & Skincare (Hauptstraße 32)
  • Grünes Haus (Hauptstraße 39)
  • Hundesalon Dino (Nägelestraße 54)
  • Mode am Markt (Hauptstraße 13)
  • Alte Stadtschreyberei (Sterngasse 23): Flammkuchen
  • Zeus Gold (Hauptstraße 15): im Außenbereich Tastings der griechischen Produkte

Führungen zu Esskultur und Gastronomiegeschichte

Ergänzend lockt das Carl-Schweizer-Museum (Seegasse 36): Um 17.30 Uhr gibt es einen Vortrag mit Führung zur römischen Esskultur. Um 20.30 Uhr startet an der Tourist-Info im Naturparkzentrum am Marktplatz 8 ein Nachtwächterspaziergang zu Murrhardter Wirtshausgeschichten – von den Klosterzeiten bis zur Neuzeit. Beide Angebote sind kostenlos und ohne Anmeldung. Das Museum selbst ist von 16 bis 19 Uhr geöffnet.

 