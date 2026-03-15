Street Food Fiesta Kornwestheim: Mit dem „falschen Smash“ das Richtige gewählt – hier gibt’s den besten Burger

Von Burger über Arepas bis Thai-Curry: Bei der Street Food Fiesta in Kornwestheim konnten Besucher eine kleine kulinarische Weltreise machen.

„Der falsche Smash“ wurde angekündigt, und dennoch haben Besucher der Kornwestheimer Street Food Fiesta damit die richtige Wahl getroffen: Deutschlands aktuell besten Burger – ein Highlight der Veranstaltung auf dem Holzgrundplatz. An mehr als einem Dutzend Ständen und Foodtrucks konnte man dort drei Tage lang eine Vielzahl exotischer Schmankerl und Appetithappen probieren und genießen.

Und natürlich herzhaft in „Deutschlands besten Burger“ beißen. Aber warum „falscher Smash“? Das erklärte Tobias Flohr aus Sigmaringen, seit Kurzem Deutscher Burger Meister, an seinem Streetfood-Truck.

Hier wird der Camembert gesmasht

Üblicherweise, sagt er, werde bei Burgern das Fleisch „gesmasht“, also zusammengepresst. Nicht so bei seiner Kreation, „denn die Saftigkeit des Fleisches sollte erhalten bleiben“. Gesmasht, sprich eingepresst werde stattdessen der Camembert, der diesem Happen neben anderen Zutaten – wie die Sauce und das Zwiebel Chutney – das gewisse Etwas verleihe.

Flohr, studierter Betriebswirt, hat sich bei einem Aufenthalt in Mexiko für die dortige Küche begeistert, wechselte dann von einer Tätigkeit in einem größeren Unternehmen ins Catering-Geschäft, das er seitdem hauptberuflich mit fünf Food-Trucks betreibt. Sein „Smash.Burger“ ist eine ganz neue Schöpfung. Flohr kreierte ihn extra für einen Wettbewerb im Februar auf der Intergastra-Messe in Stuttgart. Bei der „Burger Battle“ musste er zusammen mit fünf Konkurrenten in 25 Minuten sechs Burger des Typs servierfähig brutzeln. „Als Betriebswirt hatte ich kein Problem mit dieser zeitlichen Vorgabe.“ Nicht nur deswegen, sondern auch geschmacklich überzeugte er die Jury.

Top-Burger für 14 Euro

Der Top-Burger für 14 Euro schmeckte Besuchern und Besucherinnen der Fiesta – ein saftiges Geschmackserlebnis mit erstaunlich vielen Nuancen. Der Kunde Thomas, nach seinen Worten „Streetfood-erfahren“, zeigte sich angetan. „Dieser Käsegeschmack, pikant, aber auch nicht dominant – köstlich“, sagt er.

Vom ersten Biss an begeistert äußerte sich Rudolf: „Sehr gut, sehr würzig, so muss das sein.“ Lisa meinte: „Zunächst ungewohnt, aber dann interessant. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Salat gewünscht. Aber schön frisch war er.“

Freilich war dies nicht die einzige Attraktion der Fiesta, die bereits zum achten Mal in Kornwestheim stattfand. Schräg gegenüber lockte ein gemüsereicher Thai-Curry-Snack. Viel Leben und Lachen an einem Truck, der mit „Arepas Revolution“ in den Farben Venezuelas warb. Arepas sind Maisfladen, oftmals gefüllt mit Fleisch oder Gemüse. Aber warum Revolution? Der Verkäufer Pedro war sich sicher: „Weil wir mit unseren Arepas das Street Food in Deutschland revolutionieren werden.“

Mit Pudding gefüllte Törtchen am portugiesischen Stand

Vielfältig war das Angebot am portugiesischen Stand, wo mit Pudding gefüllte Törtchen auf die Liebhaber von Süßem warteten. Bodenständig der Kartoffel-Truck von Milano Kaiser aus Ulm: „Bei uns gibt es natürlich Pommes, aber auch die Kartoffelspiralen.“ Eine Mutter mit zwei Jungen entschied sich: „Einmal Pommes und eine Spirale.“

Die Street Food Fiesta hat aber auch afrikanische Köstlichkeiten im Angebot. Vincent sagte: „Unser größter Renner ist die kreolische Erdnuss-Soße, kann man gut mit Teigwaren oder Fleisch kombinieren.“ Genau so etwas suchte Mareike, die mit ihrer Freundin Annika unterwegs war. „Wir kommen jedes Jahr hierher, was Neues kennen lernen und probieren.“

Sich informieren, Anregungen bekommen – viele Besucher schlenderten vor allem deswegen über die Fiesta. Wilfried und Ute entschlossen sich freilich, „trotz aller Verlockungen wie diesen argentinischen Steaks“, zu Bewährtem: leckere Curry-Wurst, und natürlich mit viel Ketchup.