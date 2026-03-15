Street Food Fiesta Kornwestheim: Mit dem „falschen Smash“ das Richtige gewählt – hier gibt’s den besten Burger

Von Burger über Arepas bis Thai-Curry: Bei der Street Food Fiesta in Kornwestheim konnten Besucher eine kleine kulinarische Weltreise machen.
„Der falsche Smash“ wurde angekündigt, und dennoch haben Besucher der Kornwestheimer Street Food Fiesta damit die richtige Wahl getroffen: Deutschlands aktuell besten Burger – ein Highlight der Veranstaltung auf dem Holzgrundplatz. An mehr als einem Dutzend Ständen und Foodtrucks konnte man dort drei Tage lang eine Vielzahl exotischer Schmankerl und Appetithappen probieren und genießen.